ЕЦБ назвал «нежелательной» анонимность держателей цифрового евро

Анонимность пользователей не является желательным вариантом дизайна цифрового евро. Об этом свидетельствует презентация ЕЦБ, сообщил менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен.

В документе «Варианты конфиденциальности в цифровом евро» изложены возможные сценарии обеспечения приватности пользователей CBDC. Авторы отметили необходимость оценки этого вопроса «в контексте других целей политики Евросоюза, в частности, борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма».

Хансен указал, что базовый сценарий предусматривает доступ посредников (банков) к данным о транзакциях. Согласно четвертому слайду, ЕЦБ считает нежелательной анонимность пользователей цифрового евро.

Эксперт заметил, что на данный момент неясно, «какую выгоду предлагает цифровой евро по сравнению с существующими цифровыми платежными средствами». Он призвал участников сообщества оставить отзыв касательно дизайна CBDC.

Согласно информации на сайте Еврокомиссии, сбор публичных комментариев по цифровому евро завершится 14 июня 2022 года. В середине апреля орган получил около 10 000 отзывов.

Инициатива по выпуску цифрового евро возникла в ноябре 2019 года. В октябре 2020 года ЕЦБ опубликовал всеобъемлющий отчет на эту тему.

Весной 2021 года председатель регулятора Кристин Лагард заявила, что Евросоюз может выпустить собственную CBDC через четыре года, если политики одобрят проект.

В июле совет управляющих ЕЦБ решил начать этап исследований CBDC, а в октябре регулятор сформировал консультативную группу по вопросам потенциальной разработки и распространения цифрового евро.



