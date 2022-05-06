Курс доллара растет к евро и иене 6 мая

Доллар дорожает к евро и иене на перспективах "ястребиной" политики ФРС США, инвесторы взвешивают вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 EET курс евро к доллару снижается до 1,053 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,054 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 130,6 иены со 130,13 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 103,63 пункта.

Ралли американской валюты способствуют ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Уверенность в "ястребиных" решениях регулятора вселили также и комментарии его главы Джерома Пауэлла.

Так, по словам аналитика IGM Брюса Кларка, которые приводит газета Wall Street Journal, комментарии Пауэлла в среду были довольно "ястребиными", несмотря на то, что он снял вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов с повестки дня.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что доллар выигрывает за счет различия в решениях центробанков ведущих стран, состояние экономики в которых оставляет желать лучшего. "США выглядят как самая чистая грязная рубашка на свете, что способствует укреплению доллара", - добавляет аналитик.