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Биткоин резко обвалился ниже $37 тысяч, хотя ещё вчера уверенно рос
23:15 05.05.2022 |
Сегодня вечером курс главной криптовалюты рухнул ниже отметки в 37 000 долларов, при этом её рыночная капитализация составляет 780 млрд долларов.
Стоит отметить, что только вчера биткойн подорожал сразу на 6%, а его цена превышала 40 000 долларов. Так курс отреагировал на решение Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, или на 0,5 %,
Впрочем, после падения курс опустился даже ниже, чем он был до этого скачка. На момент публикации заметки курс стабилизировался в районе 37 000 долларов.
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