Биткоин резко обвалился ниже $37 тысяч, хотя ещё вчера уверенно рос

Сегодня вечером курс главной криптовалюты рухнул ниже отметки в 37 000 долларов, при этом её рыночная капитализация составляет 780 млрд долларов.

Стоит отметить, что только вчера биткойн подорожал сразу на 6%, а его цена превышала 40 000 долларов. Так курс отреагировал на решение Федеральной резервной системы США о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, или на 0,5 %,

Впрочем, после падения курс опустился даже ниже, чем он был до этого скачка. На момент публикации заметки курс стабилизировался в районе 37 000 долларов.