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Криптобиржа Coinbase будет блокировать аккаунты пользователям из РФ из-за санкций
23:09 05.05.2022 |
Служба поддержки криптовалютной биржи Coinbase 5 мая разослала пользователям из России уведомления о скором ограничении доступа к их учётным записям из-за европейских санкций.
Новая мера коснётся клиентов биржи, у которых на кошельках находится суммарно больше 10 000 евро. Об этом сообщил финансовый консультант Исаак Беккер, опубликовав текст сообщения биржи в своём Telegram.
"Привет от службы поддержки Coinbase, 8 апреля 2022 года ЕС ввел санкции, запрещающие Coinbase предоставлять криптоуслуги определенным российским клиентам. В число этих клиентов входят граждане России, юридические лица, созданные в России, или резиденты России. Основываясь на записях вашей учетной записи, мы полагаем, что вы подпадаете под эти санкции. Чтобы соответствовать требованиям, Coinbase вскоре ограничит вашу возможность доступа к вашей учетной записи. У вас есть ограниченный период времени для снятия средств со своего счета. Если вы хотите вывести свои средства, вы должны сделать это до 5:01 по Гринвичу 31 мая 2022 года. Если вы не выведете свои средства к этой дате, эти средства могут быть заморожены. Вы также не должны отправлять дополнительные средства на свой счет Coinbase в течение этого периода, так как эти средства также могут быть заморожены".
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