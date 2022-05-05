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Банк Англии поднял ключевую ставку до максимума за 13 лет
16:14 05.05.2022 |
Банк Англии объявил о повышении ключевой ставки с 0,75% до 1% - это максимальный уровень за 13 лет. Банк Англии увеличивает ставку борьбы с инфляцией.
Об этом говорится в заявлении регулятора.
Такое решение было принято на заседании 4 мая большинством голосов. Оказавшиеся в меньшинстве голосовали за повышение ставки сразу до 1,25%.
"Глобальное инфляционное давление резко усилилось после вторжения России в Украину. Это привело к существенному ухудшению перспектив развития мира и Великобритании. Также возросло беспокойство по поводу дальнейшего нарушения цепи поставок, как из-за вторжения России в Украину, так и из-за распространения Covid-19 в Китае", - говорится в заявлении.
По данным Банка Англии, ключевая ставка на уровне 1% впервые с марта 2009 года.
После начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, Банк Англии опустил ее до исторического минимума 0,1%. С декабря 2021 г. Банк Англии начал постепенно поднимать ставку, объясняя это борьбой с растущей инфляцией.
В настоящее время инфляция в Великобритании составляет 7%.
Регулятор прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 10,25%, при этом экономика Великобритании вырастет на 3,75%.
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