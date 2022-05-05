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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.05.22

12:37 05.05.2022 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 мая.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
02.05 5.0 (11.0) -
03.05 5.0 (11.0) -
04.05 248.0 (11.0) -

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
02.05 176000.0 (9.0) -
03.05 176408.0 (9.0) -
04.05 176447.0 (9.0) -

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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