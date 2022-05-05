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Франция первой из крупных стран Европы официально разрешила работу криптобиржи Binance
10:19 05.05.2022 |
Компания Binance получила одобрение французских регулирующих органов на работу своей криптовалютной биржи в стране. В настоящее время компания зарегистрирована в качестве поставщика сервисов по работе с цифровыми активами Комиссией по надзору за финансовым рынком Франции (AMF), что даёт ей право предлагать услуги по торговле и хранению биткоинов и других криптовалют.
Этот шаг делает Францию первой крупной европейской страной, давшей Binance разрешение на деятельность на своей территории. Binance - крупнейшая криптовалютная биржа в мире. Согласно данным CoinGecko, объём спотовой торговли биржи за день составляет более $14 млрд, объём деривативов - почти $50 млрд.
Binance не имеет официальной штаб-квартиры и когда-то даже высказывала гордость этим фактом. Но времена изменились, и после негативной реакции на её деятельность в целом ряде стран, включая Великобританию, Италию и Сингапур, компания стремится сотрудничать с регулирующими органами.
Гендиректор и основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в прошлом месяце сообщил ресурсу CNBC, что компания планирует открыть свою европейскую штаб-квартиру в Париже. Он назвал Францию очень прогрессивной в использовании криптовалюты. Binance также пообещала инвестировать в проекты в стране 100 млн евро.
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