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Цена на золото растет 5 мая на комментариях главы ФРС США
09:53 05.05.2022 |
Стоимость золота растет на 1,65% на комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор исключает повышение учетной ставки на 75 базисных пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.24 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 32,08 доллара, или на 1,72%, до 1901,06 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 3,66%, до 23,218 доллара за унцию.
На рынке золота в четверг утром наблюдается сильный рост, инвесторы оценивают комментарии Пауэлла о том, что ФРС США не будет повышать учетную ставку на 75 базисных пунктов.
"Цена на золото поддерживалась за счет ожидания некоторых аналитиков, что ФРС может повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов", - сказал газете Wall Street Journal главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam).
В среду регулятор повысил базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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