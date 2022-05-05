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Биткоин подорожал после решения Федрезерва США о повышении ключевой ставки
09:44 05.05.2022 |
Курс биткоина резко вырос сразу на 6 % и в моменте даже перевалил за $40 тыс после заседания Федеральной резервной системы США. Причиной стало решение регулятора о повышении ключевой ставки на 50 базисных пунктов или на 0,5 %, пишет CNBC.
Столь резкого повышения ключевой ставки в США не было около 20 лет - традиционно шаговое повышение составляет 25 базисных пунктов. На фоне этого решения стоимость криптовалюты в моменте взлетела до $40 тыс. за токен, но к моменту написания новости цена скорректировалась до $39,7 тыс. Цена биткоина традиционно коррелируется с движением фондового рынка. Вместе с ним индекс Nasdaq вырос более чем на 3 %, а S&P 500 - на 2,9 %.
Глава отдела исследования поведения криптовалют аналитической платформы Trade the Chain Ник Манчини (Nick Mancini) заявил, что любое решение ФРС, кроме повышения ставки на 0,75 %, положительно повлияло бы на стоимость акций и криптовалют. «Мы считаем, что рынок учёл возможное повышение ставки на 0,25-0,5 %. Это решение придало рынкам уверенности, что привело к росту».
Эксперты утверждают, что это не последнее повышение ключевой ставки от ФРС. В консенсус-прогнозе Bloomberg утверждается, что в июне ставка вырастет ещё на 0,5 %. Затем регулятор сократит темпы до 25 базисных пунктов. К декабрю предполагаемый размер ставки составит 2,25-2,5 %.
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