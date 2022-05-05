Фунт дешевеет к доллару 5 мая в преддверии итогов заседания Банка Англии

Курс фунта стерлингов в четверг утром снижается по отношению к доллару в ожидании результатов заседания Банка Англии, которые могут быть менее «ястребиными», чем итоги заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 EET курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,2554 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2621 пункта.

Курс евро к доллару также снижается до 1,0616 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 129,29 иены со 118,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 102,63 пункта.

Валютные инвесторы в четверг утром находятся в ожидании решения по монетарной политике Банка Англии и полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов - до 1%.

Однако, по словам экспертов, опрошенных газетой Wall Street Journal, Банк Англии может быть менее резким в своем решении по процентной ставке из-за состояния экономики страны, которая, по их мнению, сталкивается с рисками.

Кроме того, трейдеры полагают, что американская валюта превалирует над британской из-за более "ястребиной" монетарной политики ФРС США. Так, регулятор по итогам майского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 0,75-1% годовых. Он также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе. Следующее заседание запланировано на 14-15 июня.