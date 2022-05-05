Финансовые новости
- |
- 05.05.22
- |
- 11:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Федрезерв США рекордно повысил ставку с 2000 года и сворачивает «печатный станок»
Федеральный резерв США повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего с нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий российского полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом идет речь в сообщении ФРС.
Федрезерв констатирует, что, несмотря на падение экономики США в первом квартале года, расходы домохозяйств и инвестиции оставались на высоком уровне, а уровень безработицы значительно снизился. В то же время, инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс спроса и предложения вследствие пандемии, повышения цен на энергоносители и более широким ценовым давлением.
"Вторжение России в Украину влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности. Последствия экономики США очень неопределенные", - говорится в заявлении. В частности, полномасштабная война создает дополнительное давление на инфляцию и, вероятно, повлияет на экономическую активность. Зато связанные с COVID-19 перебои в Китае, вероятно, усугубит логистические проблемы.
Учитывая такие факторы и инфляционные цели в 2% в долгосрочной перспективе ФРС повысил целевой диапазон для федеральных фондов на 0,5 п.п. - в диапазон с 0,75% до 1%. Кроме того, Комитет решил с 1 июня активнее сворачивать антикризисную программу и начать сокращать свой портфель казначейских и других ценных бумаг, эмитированных федеральными агентствами или компаниями.
Для сравнения, в марте годовая инфляция в США ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале - рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть за 40 лет.
При этом глава ФРС Джером Павелл в ходе пресс-брифинга по итогам заседания Федерального комитета открытого рынка подчеркнул, что инфляция в стране пока слишком быстрая, поэтому Федрезерв будет действовать соответственно.
"Среди членов Комитета есть значительное ощущение того, что дополнительные повышения ставки на 0,5% будут обсуждаться на ряде следующих заседаний", - отметил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Через месяц Приватбанк закроет кредитные каникулы. Обязательные платежи вернут
|Франция первой из крупных стран Европы официально разрешила работу криптобиржи Binance
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 05.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.05.2022
|Цена на золото растет 5 мая на комментариях главы ФРС США
Это интересно
|На улицы Китая вышли беспилотные грузовики-дезинфекторы
|В европейских офисах Suzuki прошли обыски
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня
|Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ
|Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года