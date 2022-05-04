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Золото дешевеет 4 мая на ожиданиях повышения учетной ставки ФРС США
08:47 04.05.2022 |
Стоимость золота умеренно снижается в среду утром в ожидании повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,77 доллара, или на 0,25%, до 1865,84 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,18%, до 22,624 доллара за унцию.
Внимание инвесторов в среду сосредоточено на предстоящих результатах заседания ФРС США. Аналитики ожидают, что регулятор повысит учётную ставку, причём сразу до 0,75-1%.
Повышение учетной ставки помимо всего прочего позитивно для американской валюты, что может оказать дополнительное давление на стоимость драгоценного металла, исчисляемого в долларах.
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