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Доллар 4 мая слабо меняется к евро и иене в ожидании итогов заседания ФРС США
08:45 04.05.2022 |
Курс доллара в среду утром слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии выхода результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET курс евро к доллару снижается до 1,0517 доллара с прошлого закрытия в 1,052 доллара. Курс доллара к иене в то же время растет до 130,12 иены со 130,1 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 103,5 пункта.
Валютные инвесторы в среду утром предпочитают воздерживаться от резких действий на рынке в преддверии публикации итогов двухдневного заседания ФРС США. Трейдеры полагают, что регулятор примет решение о повышении учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов.
"Существует небольшой риск, что решение ФРС будет воспринято как недостаточно "ястребиное", что приведет к небольшому снижению курса доллара", - сказал газете Wall Street Journal глава отдела международной экономики CBA Джозеф Капурсо (Joseph Capurso). По его словам, американская валюта, скорее всего, будет торговаться в узком диапазоне в преддверии публикации решения по монетарной политике.
В среду также состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.
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