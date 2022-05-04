Минфин продал военных облигаций еще более ₴7 миллиардов

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|60*
|61*
|62*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225866
|Доразмещение UA4000225791
|Доразмещение UA4000225809
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|03.05.2022
|03.05.2022
|03.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.05.2022
|04.05.2022
|04.05.2022
|Срок оплаты процентов
|22.06.2022
|Срок оплаты процентов
|21.12.2022
|Срок оплаты процентов
|21.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|55.00
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Срок обращения (дней)
|84
|182
|413
|Дата погашения
|27.07.2022
|02.11.2022
|21.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|834507000
|664523000
|4038810000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|834507000
|664523000
|4038810000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2829928000
|3919156000
|21983954000
|Количество поданных заявок. шт
|27
|43
|32
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|27
|43
|32
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Поступление в бюджет
|816648550.20
|632964802.73
|4199958519.00
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|63*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000225874 (ном в ин. вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|03.05.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.05.2022
|Срок оплаты процентов
|26.05.2022
|Срок оплаты процентов
|24.11.2022
|Срок оплаты процентов
|25.05.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.70
|Срок обращения (дней)
|386
|Дата погашения
|25.05.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|49515000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|49515000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|49515000
|Количество поданных заявок. шт
|18
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|18
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|Установленная доходность. %
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|Поступление в бюджет
|50324570.25
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"