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SEC укрепит подразделение по защите криптоинвесторов
20:02 03.05.2022 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выделила 20 дополнительных должностей подразделению, отвечающему за защиту инвесторов на крипторынках и от киберугроз.
Число сотрудников Crypto Assets and Cyber Unit в составе отдела по правоприменению достигнет 50 человек.
«У США самые большие рынки капитала, поскольку инвесторы верят в них, и по мере расширения доступа к крипторынкам, все более важно выделять больше ресурсов на их защиту», - заявил председатель SEC Гэри Генслер.
Согласно пресс-релизу, расширенное подразделение уделит особое внимание нарушениям законодательства о ценных бумагах, связанным с:
* предложением и обменом криптоактивов;
* продуктами кредитования и стейкинга;
* DeFi-платформами;
* невзаимозаменяемыми токенами;
* стейблкоинами.
Ведомство напомнило, что с момента создания в 2017 году группа предприняла более 80 принудительных действий, в результате которых сумма денежных возмещений превысила $2 млрд.
Изначально сформированное как Cyber Unit подразделение также многократно принимало меры в отношении публичных компаний за то, что они не обеспечивали надлежащий контроль кибербезопасности. Некоторые фирмы не раскрывали должным образом инциденты в этой сфере и связанные с ними риски.
«Крипторынки взорвались в последние годы, а основная тяжесть злоупотреблений в этом пространстве ложится на розничных инвесторов. Между тем, киберугрозы продолжают создавать экзистенциальные риски для наших финансовых рынков и их участников», - отметил директор отдела по правоприменению Гурбир Гревал.
Напомним, в январе SEC назвала биткоин-биржи одним из приоритетов в рамках ужесточения регулирования криптоиндустрии.
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