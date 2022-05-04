SEC укрепит подразделение по защите криптоинвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выделила 20 дополнительных должностей подразделению, отвечающему за защиту инвесторов на крипторынках и от киберугроз.

Число сотрудников Crypto Assets and Cyber Unit в составе отдела по правоприменению достигнет 50 человек.

«У США самые большие рынки капитала, поскольку инвесторы верят в них, и по мере расширения доступа к крипторынкам, все более важно выделять больше ресурсов на их защиту», - заявил председатель SEC Гэри Генслер.

Согласно пресс-релизу, расширенное подразделение уделит особое внимание нарушениям законодательства о ценных бумагах, связанным с:

* предложением и обменом криптоактивов;

* продуктами кредитования и стейкинга;

* DeFi-платформами;

* невзаимозаменяемыми токенами;

* стейблкоинами.

Ведомство напомнило, что с момента создания в 2017 году группа предприняла более 80 принудительных действий, в результате которых сумма денежных возмещений превысила $2 млрд.

Изначально сформированное как Cyber Unit подразделение также многократно принимало меры в отношении публичных компаний за то, что они не обеспечивали надлежащий контроль кибербезопасности. Некоторые фирмы не раскрывали должным образом инциденты в этой сфере и связанные с ними риски.

«Крипторынки взорвались в последние годы, а основная тяжесть злоупотреблений в этом пространстве ложится на розничных инвесторов. Между тем, киберугрозы продолжают создавать экзистенциальные риски для наших финансовых рынков и их участников», - отметил директор отдела по правоприменению Гурбир Гревал.

Напомним, в январе SEC назвала биткоин-биржи одним из приоритетов в рамках ужесточения регулирования криптоиндустрии.



