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Состоялось первое погашение по военным облигациям
27 апреля состоялось первое погашение по военным облигациям внутреннего займа, сообщил Национальный банк. Около тысячи юридических и физических лиц получили 3,3 млрд грн.
Часть этих средств повторно вложена в новые военные ОВГЗ для дальнейшей поддержки Украины.
С начала полномасштабного нападения России на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет удалось привлечь почти 50 млрд грн, $93,8 млн и 176,5 млн евро.
Крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков - первичных дилеров.
Количество розничных вкладчиков - около 11 800. Объем вложений украинских граждан и бизнеса в ценные бумаги на 2 мая составляет около 3,5 млрд грн, $38,3 млн и 25,4 млн евро, а нерезидентов - более 66 млн грн.
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