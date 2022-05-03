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Цены на золото 3 мая застряли около 2,5-месячного минимума, так как инвесторы ожидают заседания ФРС
10:22 03.05.2022 |
Цены на золото упали во вторник до самого низкого уровня с середины февраля, так как рост доллара и неизбежное повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США снизили привлекательность драгоценных металлов в качестве средства защиты от инфляции.
Спотовое золото подешевело на 0,3% до $1858,10 за унцию по состоянию на 05:10 по Гринвичу. Драгоценные металлы упали более чем на 2% в понедельник до самого низкого уровня с 16 февраля, так как доллар и доходность укрепились на возросших перспективах более быстрого повышения ставок центральным банком США.
Фьючерсы на золото в США также снизились на 0,3% до 1857,20 доллара.
«Существуют краткосрочные риски падения цен на золото, и у нас есть целевой диапазон от 1810 до 1790 долларов, при этом давление исходит от более высоких процентных ставок и доллара», - сказал Майкл Маккарти, главный стратегический директор Tiger Brokers, Австралия.
Доллар оставался вблизи 20-летнего максимума, что делало золото по цене в долларах менее привлекательным для зарубежных покупателей, в то время как базовая доходность 10-летних казначейских облигаций в понедельник достигла 3% впервые с декабря 2018 года, что является ключевым психологическим достижением.
Федеральный комитет по открытым рынкам Центрального банка США начнет свое заседание по процентным ставкам позже в тот же день и, как ожидается, повысит стоимость заимствований на полпроцента, когда объявит о своем решении в среду.
ФРС повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов в марте и вскоре, вероятно, начнет сокращать свои активы, пытаясь ужесточить денежно-кредитную политику в эпоху пандемии и сдержать стремительный рост инфляции.
Более высокие краткосрочные процентные ставки и доходность облигаций в США, как правило, увеличивают альтернативные издержки хранения слитков с нулевой доходностью.
Европейский союз готовил санкции против продаж российской нефти в связи с ее вторжением в Украину после серьезных изменений в понедельник со стороны Германии, крупнейшего потребителя энергоресурсов России.
Слитки рассматриваются как надежное средство сбережения во время экономических и политических кризисов.
Спот-серебро упало на 0,5% до 22,52 доллара за унцию, платина подешевела на 0,1% до 934,94 доллара, а палладий вырос на 0,8% до 2234,12 доллара.
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