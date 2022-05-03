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Доллар слабеет 3 мая в рамках коррекции
13:50 03.05.2022 |
Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.23 EET курс евро к доллару растёт до 1,0517 доллара с прошлого закрытия в 1,0504 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 130,10 иены со 130,14 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшается на 0,21%, до 103,53 пункта.
Доллар корректируется после двух дней роста подряд к евро и иене. Кроме того, по итогам апреля американская валюта в значительной степени укрепилась и побила несколько многолетних рекордов. За прошлый месяц доллар подорожал на 4,7% как к евро, так и к иене.
Во вторник начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого будут опубликованы в среду. Трейдеры полагают, что регулятор примет решение о повышении учетной ставки сразу на 50 базисных пунктов. В среду также состоится пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.
"Учитывая, что повышение ставки на 50 базисных пунктов уже очевидно, пресс-конференция после заседания придаст важные "оттенки" перспективам снижения курса валюты, нормализации баланса", - приводит агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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