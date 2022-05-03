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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.05.22
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 3 мая 2022 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|на 04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|на 01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|на 04.04.22
|1048738.10
|330105.95
|538061.76
|79894.57
|102.75
|25753.91
|74819.16
|на 05.04.22
|1048677.30
|330105.95
|537951.22
|79900.75
|102.75
|25797.50
|74819.14
|на 06.04.22
|1048638.73
|330105.95
|537859.50
|79928.38
|102.75
|25823.03
|74819.12
|на 07.04.22
|1049580.73
|330105.95
|538624.48
|80002.77
|102.75
|25924.62
|74820.16
|на 08.04.22
|1054108.46
|330105.95
|543069.96
|80003.31
|102.75
|26006.32
|74820.16
|на 11.04.22
|1054035.14
|330105.95
|542963.39
|80003.49
|102.75
|26039.42
|74820.14
|на 12.04.22
|1054098.48
|330105.95
|542963.19
|80011.70
|102.75
|26094.73
|74820.16
|на 13.04.22
|1074033.46
|350105.95
|542831.55
|80034.75
|102.75
|26138.31
|74820.15
|на 14.04.22
|1080084.92
|350105.95
|548769.11
|80040.02
|102.75
|26246.96
|74820.13
|на 15.04.22
|1068324.91
|350105.95
|543373.42
|75606.10
|702.75
|24747.41
|74389.28
|на 18.04.22
|1068339.98
|350105.95
|543335.31
|75608.53
|102.75
|24798.15
|74389.29
|на 19.04.22
|1068230.58
|350105.95
|543167.45
|75606.29
|102.75
|24858.88
|74389.26
|на 20.04.22
|1068207.60
|350105.95
|543079.10
|75607.85
|102.75
|24922.70
|74389.26
|на 21.04.22
|1088421.83
|370105.95
|543106.95
|75710.07
|102.75
|25006.85
|74389.27
|на 22.04.22
|1091897.55
|370105.95
|545640.06
|75961.09
|102.75
|25698.42
|74389.29
|на 25.04.22
|1091800.04
|370105.95
|545497.58
|75955.11
|102.75
|25749.38
|74389.26
|на 26.04.22
|1091679.89
|370105.95
|545332.67
|75961.56
|102.75
|25787.73
|74389.24
|на 27.04.22
|1091550.43
|370105.95
|545150.68
|75990.07
|102.75
|25811.76
|74389.21
|на 28.04.22
|1094712.60
|380105.95
|541089.80
|73716.50
|0.00
|25410.17
|74390.17
|на 29.04.22
|1094552.05
|380105.95
|540601.51
|73770.37
|0.00
|25676.68
|74397.55
|на 02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|на 03.05.22
|1094597.45
|380105.95
|540323.47
|73850.72
|0.00
|25919.75
|74397.56
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 3 мая - 29.2549 грн.
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