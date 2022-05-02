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Несмотря на прилагаемые усилия, криптоиндустрия вряд ли станет зелёной — проблема в децентрализации
15:19 02.05.2022 |
Процесс майнинга криптовалют требует всё больше вычислительных мощностей и всё больше электроэнергии. В процессе майнинга и транзакций расходуется больше энергии, чем потребляют отдельные страны. Отчасти решить проблемы могло бы помочь использование «зелёной» возобновляемой энергетики, но на пути к достижению этой цели лежат серьёзные препятствия.
Многими проблемными аспектами добычи и оборота криптовалют обеспокоены ведущие страны. В частности, в Китае криптовалюты фактически поставлены вне закона и всех, кто так или иначе участвуют в их получении и обороте, ожидают серьёзные санкции вплоть до уголовной ответственности.
В последнее время майнинговые фермы в различных странах предпочитают размещать в местностях с дешёвым электричеством, предпочтительно получаемым из возобновляемых источников энергии.
В качестве примере можно привести майнинговую компанию Hive Blockchain, работающую на севере Швеции. Она использует энергию, которая поставляется или гидроэлектростанциями, или ветрогенераторами, а фермы по добыче криптовалют используют только избыточную энергию, на которую нет покупателей. Тем не менее местные власти буквально напуганы объёмами электроэнергии, потребляемой Hive.
Примечательно, что шведский финансовый регулятор Finansinspektionen призывает Евросоюз запретить майнинг криптовалюты из-за огромных расходов энергии, поскольку производители криптоактивов последовательно расширяют своё присутствие в странах Северной Европы и потребляют её всё больше, а самой Швеции «зелёная» энергетика нужна для перевода на экологически безопасное электричество критических важных отраслей. В частности, увеличение числа майнеров в стране угрожает возможности добиться целей, поставленных перед страной Парижским соглашением.
По данным коалиции Crypto Climate Accord, поставившей цель добиться нулевых нетто-выбросов в криптоиндустрии к 2030 году, в данное время разрабатывается специальное программное обеспечение, неким образом позволяющее «верифицировать» источники энергии, используемой для майнинга. Тем не менее простой «декарбонизации» при майнинге будет недостаточно.
В частности, Greenpeace и другие природоохранные группы призывают криптосообщество заменить действующий механизм PoW (Proof of Work) - «доказательство выполнения работы» на PoS (Proof of Stake) - «доказательство доли владения». Считается, что это позволит снизить углеродный след верификации криптотранзакций и, соответственно, расход энергии. Тем не менее по мнению экспертов переход с механизма PoW для биткоина проще провозгласить, чем осуществить по ряду технических причин.
Хотя Hive и другие компании, занимающиеся добычей криптовалют, всё активнее используют «зелёную» энергию, многие компании к этому даже не стремятся. Проведённое в феврале исследование показало, что в 2021 году биткоин стал ещё «грязнее», поскольку майнеры после запрета криптовалют в Китае начали миграцию в регионы вроде Казахстана и южных штатов США, активно использующие для получения электроэнергии уголь и другие виды ископаемого топлива.
Важная часть проблемы заключается и в децентрализованном характере криптоактивов - в отличие от эмиссии традиционных валют, обычно контролируемых одним центром принятия решений, у активов вроде биткоина нет единого центра и присоединиться к майнингу может любой желающий вне зависимости от его взглядов на климат и экологию.
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