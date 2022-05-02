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Миллиардер, экономист и профессиональный инвестор Чарли Мангер предсказал крах биткойна
14:48 02.05.2022 |
Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway, правая рука Уоррена Баффета, миллиардер, экономист, профессиональный инвестор Чарли Мангер предрек крах биткойна. По его словам, стоимость главной криптовалюты мира «очень вероятно» рухнет до нуля.
Магнер считает, что биткойн подрывает Федеральную резервную систему США, в которой Америка «отчаянно нуждается. Также Мангер назвал биткойн «глупым» и «злым».
Не видит смысла в биткойне и сам глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Он заявил, что не знает, что будет с биткойном в течение следующих нескольких лет, но отметил, что не хочет инвестировать в криптовалюту. Известный миллиардер и инвестор сказал, что он не заплатил бы даже 25 долларов, чтобы купить все существующие цифровые активы. «Я бы не взял его [биткойн]. Что бы я с ним делал?» - сказал Уоррен Баффет.
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