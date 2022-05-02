Спрос банков на 12-мес. рефинанссрование НБУ упал на неделе до 170 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на единственном на прошлой неделе тендере по годичному рефинансированию в пятницу, 29 апреля, предоставил всего 170 млн грн по сравнению с 1,358 млрд грн неделей ранее, говорится в информации на его сайте.

Согласно ей, одновременно спрос на покупку банками депосертификатов НБУ овернайт почти всю неделю оставался рекордно высоким – 60-62 банка приобретали депосертификаты на 185,3-187,8 млрд грн.

Лишь в пятницу спрос на них опустился до 168,1 млрд грн.

Нацбанк пока не обнародовал данных за пятницу о количестве банков, формировавших спрос как на кредиты рефинансирования, так и на покупку депосертификатов.

Как сообщалось, Нацбанк 16 апреля указал, что будет проводить тендеры по рефинансированию на срок до года один раз в неделю – каждую пятницу вместо каждого дня, как это было ранее.

"Если в первые дни войны спрос со стороны банков на поддержку ликвидности был значительным, то сейчас они, наоборот, досрочно возвращают привлеченные кредиты рефинансирования", – пояснил НБУ свое решение.

Уточнялось, что в случае необходимости Национальный банк может объявлять тендеры по предоставлению кредитов рефинансирования и в другие дни недели.

НБУ в день начала Россией войны против Украины 24 февраля заявил об осуществлении рефинансирования банков для поддержания ликвидности сроком до года с возможностью пролонгации еще на один год, тогда как ранее их срок был ограничен 28 днями.

Ставка по кредитам рефинансирования составляет 11% годовых, тогда как депозитные сертификаты размещаются под 9% годовых.

Всего с начала войны Нацбанк предоставил поддержку ликвидности сроком на год на общую сумму чуть более 72 млрд грн, в том числе бланкового – 42 млрд грн. В то же время, по данным НБУ, большинство бланковых кредитов было досрочно погашено, и задолженность по ним сократилась до менее чем 9 млрд грн.