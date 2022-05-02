Еврооблигации Украины за неделю подешевели в среднем еще на 3%

За прошедшую неделю, когда продолжались ожесточенные бои с российскими оккупантами на Донбассе и юге Украины, а перспективы переговоров по-прежнему оставались неопределенными, котировки украинских еврооблигаций снизились в среднем еще на 3%.

По информации Bloomberg, цена самых "коротких" бумаг с погашением в сентябре 2022 года опустилась на 2,8% и к концу дня пятницы, 22 апреля, составляла 56,1% номинала.

С учетом близости срока выплат это увеличило их доходности к погашению до 246,4% против 219,4% годовых неделей ранее, тогда как ставки бумаг с погашением в 2023-2024 годах увеличились за неделю на 5,6-2,9 процентных пункта (п.п.), а более долгосрочных – на 1,9-0,5 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 94,1% годовых, в 2024 году – 66,9% годовых, в 2025 году – 50,6%, в 2026 году – 41,6%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. выросли до 36,9-31,4%, а самых "длинных" с погашением в 2032-2033 гг. – до 27,3-26,5%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 45,3%, в 2030 году – 25%, что соответственно на 1,4 п.п. и 0,8 п.п. ниже показателей недельной давности.

В целом за период с 29 марта, когда котировки еврооблигаций Украины подскочили на оптимистических настроениях инвесторов после украинско-российских переговоров в Стамбуле, они снизились уже в среднем на 24,3%.

В то же время курс ВВП-варрантов за прошедшую неделю даже подрос – на 6,8%, до 30% от номинала, и его падение с 29 марта составляет всего 9,5%. Это может быть связано с увеличением ожиданий участников рынка значительных темпов роста экономики Украины после ее обвала в 2022 году, а значит – и роста выплат по этим инструментам.