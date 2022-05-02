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Курс доллара 2 мая перешел к росту к евро в ожидании решений ФРС США
14:07 02.05.2022 |
Курс доллара в понедельник днем перешел к росту по отношению к евро в ожидании новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.38 EET курс евро к доллару снижается до 1,0522 доллара с прошлого закрытия в 1,0541 доллара, ранее в понедельник евро дорожал к доллару. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 129,99 иены со 129,83 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,43%, до 103,4 пункта.
Инвесторы ждут решений Федрезерва США по итогам двухдневного заседания, которое пройдет во вторник и среду. По данным CME Group, аналитики практически единогласно прогнозируют повышение учетной ставки регулятора, причём сразу на 50 базисных пунктов.
А экономист Pimco Эллисон Боксер (Allison Boxer), которую цитирует газета Wall Street Journal, полагает, что с учетом отношения ФРС к высокой текущей инфляции регулятор может повысить эту ставку в июне ещё на такую же величину.
Также трейдеры будут оценивать американскую макростатистику. Аналитики полагают, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле вырос до 57,8% с мартовских 57,1%.
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