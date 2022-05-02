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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.04.2022
09:44 02.05.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|Примітка
|29.03.2022
|9.0000
|30.03.2022
|9.0000
|31.03.2022
|9.0000
|01.04.2022
|9.0000
|04.04.2022
|9.0000
|05.04.2022
|9.0000
|06.04.2022
|9.0000
|07.04.2022
|9.0000
|08.04.2022
|9.0000
|11.04.2022
|9.0000
|12.04.2022
|9.0000
|13.04.2022
|9.0000
|14.04.2022
|9.0000
|15.04.2022
|9.0000
|18.04.2022
|9.0000
|19.04.2022
|9.0000
|20.04.2022
|9.0000
|21.04.2022
|9.0000
|22.04.2022
|9.0000
|25.04.2022
|9.0000
|26.04.2022
|9.0000
|27.04.2022
|9.0000
|28.04.2022
|9.0000
|29.04.2022
|9.0000
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р.
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