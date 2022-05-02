Денежные переводы в Украину из-за границы немного сократились после начала войны

Объем частных переводов в Украину из-за границы за март 2022 года составил 929 млн долларов. Это на 12,6% меньше, чем в феврале (1 064 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за январь-март 2022 года в Украину поступило 3 053 млн долларов, что на 9,3% меньше, чем годом ранее (3 365 млн долларов).

Отметим, трудовые мигранты в 2021 году перевели в Украину рекордную сумму 15 026 млн долларов, что на 25,4% больше, чем годом ранее (11 980 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2021 году с 14,3 до 15,0 млрд долларов. На 2022 год прогноз повышен с 15,0 до 16,2 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 15,7 до 17,0 млрд долларов.