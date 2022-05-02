НБУ сократил лимиты открытой валютной позиции для банков с 15% до 5%

Национальный банк сократил лимиты открытой валютной позиции для банков с 15% до 5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка, направленных на поддержание стабильности валютного рынка, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непроизводительного оттока капитала.

Так, с 4 мая 2022 сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года:

- банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте (ограничение не касается привлечения банками депозитов в иностранной валюте);

- банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно: контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну; контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выражен в гривне или цена на банковские металлы в гривне.

Также с 30 апреля Национальный банк уточнил порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств.

В частности:

- курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс Национального банка (действующий в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в иностранной валюте;

- курс гривны к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса Национального банка (действующего в день отражения банком операции): в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента осуществляется в гривне; при зачислении на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции осуществляется в иностранной валюте.