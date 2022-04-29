Binance блокирует аккаунты родственников российских чиновников

Binance Holdings Ltd. блокирует аккаунты родственниками высокопоставленных кремлевских чиновников на фоне волны международных санкций.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов сообщила, что за последние два месяца среди заблокированных, в частности, оказались Полина Ковалева, падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Путина Дмитрия Пескова. Binance заявила, что также заблокировала Кирилла Малофеева, сына Константина Малофеева.

Биржа Binance заявила, что продолжает свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с лицами, находящимися под санкциями, которые могут пользоваться ее услугами.

«Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соответствия носят «упреждающий» характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций».

Binance заявила, что заблокировала аккаунт Песковой 3 марта, когда она попыталась использовать биржу через стороннего брокера. На следующей неделе она попала под санкции Министерства финансов США. Компания закрыла счет Ковалевой 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Великобритании. Малофеев, который был включен в список Минфина США 20 апреля, был заблокирован на Binance на этой неделе.

На прошлой неделе Binance заявила, что ограничивает услуги в России после последних санкций Европейского Союза в отношении Москвы. Теперь россиянам доступен только вывод средств для пользователей с активами на сумму более 10 тыс. евро.



