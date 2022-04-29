Доллар дешевеет к евро и иене на фоне данных о снижении ВВП США в I квартале

Доллар США дешевеет к японской иене и евро в пятницу утром на фоне данных о сокращении американской экономики в первом квартале.

Курс доллара к евро на 8:55 EET составляет $1,054 по сравнению с $1,05 на закрытие рынка в четверг.

Японская иена подорожала до 130,44 иены за доллар против 130,82 иены накануне. Тем не менее иена остается на минимальном с апреля 2002 года уровне.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,32%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,39%.

Объем ВВП США в первом квартале 2022 года неожиданно сократился на 1,4% в пересчете на годовые темпы, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 1,1%.

"Сильному доллару становится некомфортно, учитывая снижение квартального ВВП на фоне рекордного торгового дефицита. По сути, рекордный дефицит торгового баланса, сопровождаемый максимальным за 40 лет уровнем инфляции и плоской кривой доходности облигаций, редко служит хорошим предзнаменованием для какой-либо валюты", - заявил Филип Ви из DBS Research.

Стоимость британского фунта к доллару поднялась до $1,2519 с $1,2458. Фунт все еще находится ниже минимума за год - $1,2542.

