Финансовые новости
- |
- 29.04.22
- |
- 11:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар дешевеет к евро и иене на фоне данных о снижении ВВП США в I квартале
09:24 29.04.2022 |
Доллар США дешевеет к японской иене и евро в пятницу утром на фоне данных о сокращении американской экономики в первом квартале.
Курс доллара к евро на 8:55 EET составляет $1,054 по сравнению с $1,05 на закрытие рынка в четверг.
Японская иена подорожала до 130,44 иены за доллар против 130,82 иены накануне. Тем не менее иена остается на минимальном с апреля 2002 года уровне.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,32%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,39%.
Объем ВВП США в первом квартале 2022 года неожиданно сократился на 1,4% в пересчете на годовые темпы, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 1,1%.
"Сильному доллару становится некомфортно, учитывая снижение квартального ВВП на фоне рекордного торгового дефицита. По сути, рекордный дефицит торгового баланса, сопровождаемый максимальным за 40 лет уровнем инфляции и плоской кривой доходности облигаций, редко служит хорошим предзнаменованием для какой-либо валюты", - заявил Филип Ви из DBS Research.
Стоимость британского фунта к доллару поднялась до $1,2519 с $1,2458. Фунт все еще находится ниже минимума за год - $1,2542.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
|Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу
|Binance блокирует аккаунты родственников российских чиновников
|Binance опровергла статью Reuters о сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.04.22
|Остаток средств на корсчетах банков 29.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.04.2022
Это интересно
|Китай запустил в космос ракету с воздушного шара
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд
|Toyota будет предлагать услугу временной покраски автомобилей с пробегом
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса