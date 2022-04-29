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НБУ обновил перечень валют, к которому устанавливается официальный курс гривны
08:04 29.04.2022 |
Национальный банк Украины 28 апреля 2022 обновил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В частности:
- доминиканский песо и новый тайваньский доллар включены в перечень иностранных валют, к которым определяется официальный курс гривны один раз в месяц;
- периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату изменена с ежемесячной на ежедневную, а саудовского риала - с ежедневной на ежемесячную.
Обновление перечня обусловлено изменением объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами.
Других изменений в перечне валют и банковских металлов, к которым устанавливается официальный курс гривны, не произошло.
В связи с изменением периодичности установления официального курса гривны к азербайджанскому манату и к саудовскому риалу Национальный банк определил следующие особенности установления курса к соответствующим иностранным валютам:
- официальный курс гривны к азербайджанскому манату, установленный Национальным банком 31 марта 2022 года, будет действовать до 28 апреля 2022 (включительно);
- официальный курс гривны к саудовскому риалу, установленный Национальным банком 27 апреля 2022 года, будет действовать с 28 апреля по 30 апреля 2022 года (включительно).
Как сообщали Українські Новини, в марте прошлого года Национальный банк включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым один раз в месяц определяется официальный курс гривны, и исключил из него ганское седи и новый тайваньский доллар.
Кроме того, было решено изменить периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату от ежедневной на ежемесячную.
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