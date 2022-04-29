НБУ обновил перечень валют, к которому устанавливается официальный курс гривны

Национальный банк Украины 28 апреля 2022 обновил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности:

- доминиканский песо и новый тайваньский доллар включены в перечень иностранных валют, к которым определяется официальный курс гривны один раз в месяц;

- периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату изменена с ежемесячной на ежедневную, а саудовского риала - с ежедневной на ежемесячную.

Обновление перечня обусловлено изменением объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами.

Других изменений в перечне валют и банковских металлов, к которым устанавливается официальный курс гривны, не произошло.

В связи с изменением периодичности установления официального курса гривны к азербайджанскому манату и к саудовскому риалу Национальный банк определил следующие особенности установления курса к соответствующим иностранным валютам:

- официальный курс гривны к азербайджанскому манату, установленный Национальным банком 31 марта 2022 года, будет действовать до 28 апреля 2022 (включительно);

- официальный курс гривны к саудовскому риалу, установленный Национальным банком 27 апреля 2022 года, будет действовать с 28 апреля по 30 апреля 2022 года (включительно).

Как сообщали Українські Новини, в марте прошлого года Национальный банк включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым один раз в месяц определяется официальный курс гривны, и исключил из него ганское седи и новый тайваньский доллар.

Кроме того, было решено изменить периодичность установления официального курса гривны к азербайджанскому манату от ежедневной на ежемесячную.