НБУ уточнил, что изменилось для использующих страховки украинцев за границей

Граждане Украины, оформившие договор страхования по возмещению медицинских расходов, действующий за границей, с 22 апреля могут получать медицинские услуги в других странах, не оплачивая самостоятельно эти услуги, сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook.

Как объяснил регулятор, это связано с тем, что с 22 апреля 2022 года страховым компаниям разрешено покупать иностранную валюту с целью перечисления средств по определенным видам страхования, в том числе для выплат по медицинскому страхованию за рубежом.

Урегулирование вопроса оплаты медицинских услуг зарубежному учреждению здравоохранения берет на себя ассистирующая компания-нерезидент и страховщик. Клиент должен согласовать предоставление соответствующих услуг и действовать в соответствии с указаниями, определенными договором. Собственно, так было и до войны.

Кроме того НБУ разрешил Моторному (транспортному) страховому бюро Украины покупать иностранную валюту с целью оплаты страховых платежей по договорам международного страхования "Зеленая карта".

Международный страховой сертификат обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП виновником которого был владелец оформленной в Украине "Зеленой карты". Моторное (транспортное) страховое бюро Украины берет на себя такие возмещения вместо виновника.