Опрос показал провал Сальвадора в эксперименте с биткоином

За несколько месяцев использование первой криптовалюты в Сальвадоре не приняло массового характера. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса американской организации National Bureau of Economic Research.

Закон о признании биткоина официальным средством платежа в стране вступил в силу 7 сентября 2021 года. Гражданам стал доступен поддерживаемый государством криптокошелек Chivo.

Исследование показало, что 60% скачавших приложение не использовали его после получения бонуса за регистрацию в размере $30.

95% пользователей никогда не платили налоги в криптовалюте через Chivo, а 89% не получали через приложение денежные переводы.

Данные: National Bureau of Economic Research.

Более половины граждан не пользовались банкоматами Chivo.

Несмотря на то, что власти обязали бизнес принимать оплату в биткоине, такую опцию добавили только 20% фирм. Из тех, кто это сделал, 88% предпочитает конвертировать средства в доллары. Хранят криптовалюту 12% таких компаний.

Данные: National Bureau of Economic Research.

«Мы задокументировали, что, несмотря на принятый правительством "большой толчок" и значительную долю людей, загружающих Chivo, использование биткоина для повседневных транзакций невелико и сосредоточено среди образованного, молодого и мужского населения, охваченного банковскими услугами», - заявили исследователи.

Примеру Сальвадора в легализации криптовалюты пока не последовала ни одна другая страна. Однако в соседнем Гондурасе власти экономической зоны Próspera признали биткоин законным средством платежа.

Напомним, решение властей Сальвадора неоднократно критиковал Международный валютный фонд. В январе учреждение рекомендовало лишить биткоин статуса законного платежного средства.

В апреле экс-глава центробанка страны Карлос Асеведо заявил, что легализация криптовалюты «убила» отношения Сальвадора с фондом.



