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Мировой спрос на золото в I квартале вырос на 34% за счет притока в ETF
13:51 28.04.2022 |
Мировой спрос на золото в I квартале 2022 года достиг 1,234 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).
Это на 34% больше, чем в январе-марте прошлого года и является самым высоким показателем с IV квартала 2018 года.
Российское вторжение в Украину и растущая инфляция были ключевыми драйверами роста как спроса на золото, так и цены, которая выросла на 8%.
Для золотых ETF, которые и обеспечили основной рост спроса, это был лучший квартал с III квартала 2020 года. Поиски инвесторами "тихой гавани" привели к притоку 269 тонн золота в ETF - это более чем скомпенсировало оттоки всего 2021 года (около 174 тонн).
Спрос и предложение на рынке золота, т:
|Показатель
|I кв. 2022
|I кв. 2021
|Динамика
|СПРОС
|1 234,0
|919,1
|34%
|Ювелирные украшения
|517,8
|538,7
|-4%
|Технологические нужды
|81,7
|81,0
|1%
|Инвестиции
|550,7
|181,8
|203%
|- монеты и слитки
|281,9
|351,8
|-20%
|- Приток (отток) в ETF и схожие инструменты
|268,8
|(170,0)
|-
|Центробанки
|83,8
|117,5
|-29%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 156,6
|1 108,8
|4%
|Добыча
|856,5
|834,6
|3%
|Хедж (дехеджинг)
|(10,3)
|4,8
|-
|Вторичное золото
|310,5
|269,3
|15%
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