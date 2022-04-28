Мировой спрос на золото в I квартале вырос на 34% за счет притока в ETF

Мировой спрос на золото в I квартале 2022 года достиг 1,234 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это на 34% больше, чем в январе-марте прошлого года и является самым высоким показателем с IV квартала 2018 года.

Российское вторжение в Украину и растущая инфляция были ключевыми драйверами роста как спроса на золото, так и цены, которая выросла на 8%.

Для золотых ETF, которые и обеспечили основной рост спроса, это был лучший квартал с III квартала 2020 года. Поиски инвесторами "тихой гавани" привели к притоку 269 тонн золота в ETF - это более чем скомпенсировало оттоки всего 2021 года (около 174 тонн).



Спрос и предложение на рынке золота, т: