В ЕЦБ призвали к глобальному регулированию криптовалют

Криптовалюты - глобальное явление, поэтому необходимы скоординированные усилия для их регулирования. Об этом заявил член Правления ЕЦБ Фабио Панетта.

Выступая в Колумбийском университете, он отметил, что потенциальный крах криптоиндустрии представляет собой серьезный риск для финансовой стабильности.

По словам Панетты, капитализация цифровых валют составляет около 1% от глобальной стоимости финансовых активов. Показатель уже превзошел объем рынка субстандартного ипотечного кредитования в США, когда он стоил $1,3 трлн и спровоцировал глобальный кризис.

Представитель ЕЦБ обратил внимание, что оба рынка демонстрируют «поразительно схожую динамику».

По этой причине регуляторы должны отреагировать, поскольку криптовалюты по своей природе «не обеспечены или управляются заслуживающим доверия оператором», полагает он.

«Это делает их сугубо спекулятивными по своей природе и, следовательно, очень неустойчивыми», - подчеркнул финансист.

Он выделил три основных направления, по которым криптовалюты создают риски для финансовой стабильности:

* шок на крипторынке может распространиться на игроков в более широкой финансовой системе через прямое владение активами или провайдерами услуг;

* возможный обвал криптовалют ударит по благосостоянию инвесторов и способен вызвать эффект домино;

* потеря веры в ценность криптоактивов может привести к резкому снижению уверенности инвесторов на финансовом рынке.

«Связи по этим трем каналам пока еще ограничены. Но они могут быстро укрепиться, если криптовалюты будут широко приняты институциональными или розничными инвесторами», - добавил Панетта.

Поэтому политики не должны допустить бесконтрольного распространения цифровых активов и связанных с ними рисков, считает он.

«Нынешние подходы к регулированию в разных странах различаются. Некоторые ввели полный запрет, в то время как другие ограничили использование. Такая ситуация явно неудовлетворительна», - заявил Панетта.

По его мнению, необходимы глобальные усилия по выработке правил. Финансист отметил четыре широких задачи в этом направлении:

* необходимо привести криптовалюты к тем же стандартам, что действуют для всей финансовой системы, включая требования правил FATF, процедур KYC и AML/FT (нормы должны распространяться и на одноранговые транзакции);

* нужно внедрить адекватное, согласованное между юрисдикциями налогообложение;

* нужно ужесточить правила раскрытия информации, включая регуляторную отчетность;

* необходимо ввести строгие требования к прозрачности и установить стандарты поведения провайдеров услуг для защиты розничных инвесторов.

«Нам придется иметь дело со сложными компромиссами, уравновешивая цели продвижения инноваций, сохранения финансовой стабильности и обеспечения защиты прав потребителей. Мы должны добиться более быстрого прогресса, если хотим гарантировать, что криптоактивы не спровоцируют беззаконное безумие принятия рисков», - заключил Панетта.



