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Остаток средств на корсчетах банков 28.04.22
10:18 28.04.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 марта
|53170.6
|29 марта
|44435.0
|30 марта
|43362.9
|31 марта
|42468.0
|1 апреля
|47720.8
|4 апреля
|43083.7
|5 апреля
|53388.9
|6 апреля
|47635.9
|7 апреля
|42247.1
|8 апреля
|50673.5
|11 апреля
|50028.2
|12 апреля
|66427.0
|13 апреля
|57423.2
|14 апреля
|55378.1
|15 апреля
|55526.7
|18 апреля
|56688.5
|19 апреля
|54206.7
|20 апреля
|55503.1
|21 апреля
|50627.2
|22 апреля
|64462.3
|25 апреля
|49230.6
|26 апреля
|49533.3
|27 апреля
|45498.9
|28 апреля
|48430.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 апреля - 29,2549 грн
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