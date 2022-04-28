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Золото дешевеет 27 апреля вслед за укреплением доллара
09:22 28.04.2022 |
Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне активного роста курса доллара к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.08 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 13,98 доллара, или на 0,74%, до 1874,72 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 1,58%, до 23,09 доллара за унцию.
Американская валюта продолжает в значительной степени укрепляться по отношению к другим основным валютам - в четверг курс евро к доллару опустился до пятилетнего минимума, доллар также подорожал к иене до рекордного с 2002 года уровня.
На этом фоне наблюдается снижение стоимости сырьевых товаров, в том числе и золота, поскольку они становятся невыгодными для держателей иной валюты.
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