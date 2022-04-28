Доллар достиг 20-летнего пика по отношению к иене, так как политика Банка Японии остается сверхмягкой

Доллар достиг двухлетнего максимума по отношению к иене в четверг после того, как Банк Японии (BOJ) удвоил свою политику сверхнизкой доходности, предложив покупать бесконечное количество облигаций каждую сессию по мере необходимости.

Были некоторые спекуляции на рынке, что Банк Японии может немного отступить, учитывая рост инфляции и ужесточение политики других крупных центральных банков, но он не колебался.

Сверхмягкое решение поставило его далеко позади Федеральной резервной системы, где рынки рассчитаны на повышение на 150 базисных пунктов (б.п.) всего за три заседания, и спровоцировало новый приток средств в доллар.

Это привело к падению валюты США на 1,3% до 129,70 иены и уровням, невиданным с 2002 года, что угрожает психологическому барьеру в 130,00. Это также привело к росту доллара за апрель до 6,6%, что стало лучшим месяцем с конца 2016 года.

«После нескольких недель сбивающих с толку комментариев по поводу иены со стороны правительственных чиновников Банк Японии выступил с четким сообщением: глобальный всплеск инфляции произошел за пределами Японии, поэтому нулевые ставки останутся», - сказал Шон Кэллоу, старший валютный стратег Westpac в 2018 году. Сидней.

«USD/JPY 130 может быть круглым числом, но это не может быть красная линия, и внимание, вероятно, быстро переключится на 135, максимум 2002 года», - добавил он. «Иена не игнорируется, но в основном это побочный эффект для Банка Японии».

В то время как Банк Японии держит доходность близкой к нулю, рынки делают ставку на то, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов в мае, июне и июле и в конечном итоге достигнет 3,0% к концу года.

Доходность 10-летних облигаций только в этом месяце выросла на 48 базисных пунктов до 2,83%, открыв разрыв между японским долгом.

Это, в свою очередь, помогло поднять индекс доллара до пятилетнего максимума в 103,470, а дальнейшее продвижение выше 103,82 привело бы к уровням, не существовавшим с конца 2002 года.