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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.04.22
10:52 27.04.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|21.04
|166179.0 (9.0)
|-
|22.04
|184172.0 (9.0)
|-
|25.04
|185868.0 (9.0)
|-
|26.04
|187760.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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