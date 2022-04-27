Финансовые новости
- |
- 27.04.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.04.2022
10:42 27.04.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|Примітка
|25.03.2022
|9.0000
|28.03.2022
|9.0000
|29.03.2022
|9.0000
|30.03.2022
|9.0000
|31.03.2022
|9.0000
|01.04.2022
|9.0000
|04.04.2022
|9.0000
|05.04.2022
|9.0000
|06.04.2022
|9.0000
|07.04.2022
|9.0000
|08.04.2022
|9.0000
|11.04.2022
|9.0000
|12.04.2022
|9.0000
|13.04.2022
|9.0000
|14.04.2022
|9.0000
|15.04.2022
|9.0000
|18.04.2022
|9.0000
|19.04.2022
|9.0000
|20.04.2022
|9.0000
|21.04.2022
|9.0000
|22.04.2022
|9.0000
|25.04.2022
|9.0000
|26.04.2022
|9.0000
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.04.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.04.22
|Остаток средств на корсчетах банков 27.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.04.2022
|НБУ разрешил банкам не выдавать чеки при безналичных расчетах через pos-терминалы
|Доллар 27 апреля стабилен относительно евро, резко дорожает в паре с иеной
Это интересно
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники