Доллар 27 апреля стабилен относительно евро, резко дорожает в паре с иеной

Доллар США стабилен в паре с евро в ходе торгов в среду после существенного укрепления по итогам предыдущей сессии, уверенно дорожает по отношению к иене.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) поднялся на 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - прибавляет 0,02%.

Курс евро к доллару по данным на 9:25 EET составляет $1,0634 по сравнению с $1,0638 на закрытие рынка во вторник, стоимость фунта к доллару поднялась до $1,2595 с $1,2573.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 127,92 иены против 127,22 иены накануне.

Во вторник американская валюта подорожала на 0,71% в паре с евро и на 1,32% в паре с фунтом, но подешевела на 0,71% относительно иены.

В среду стартовало двухдневное заседание Банка Японии, и, если его тон окажется "голубиным", курс иены может опуститься, отмечает аналитик Bank of America Сюсукэ Ямада.

"Голубиные" заявления банка Японии могут привести к подъему курса до 130 иен за доллар, - говорит Ямада, слова которого приводит Dow Jones. - Хотя высокие цены на нефть и "ястребиный" настрой Федеральной резервной системы (ФРС), по нашему мнению, уже заложены в курс иены, мы не ожидаем, что давление на японскую валюту ослабнет в скором времени".

За последние три месяца иена подешевела на 12% в паре с долларом в связи с существенным расхождением действий ФРС и Банка Японии, который не спешит с ужесточением денежно-кредитной политики. Тем не менее, в условиях высокой волатильности мировых финансовых рынков, спрос на иену, как актив "тихой гавани", обеспечивает ей поддержку.

