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Золото умеренно дешевеет 27 апреля
09:17 27.04.2022 |
Стоимость золота в среду утром слабо снижается после сильного снижения фондовых индексов на Уолл-Стрит, что говорит об общей неуверенности на финансовых рынках, но пока котировки золота удерживаются на отметке в 1,9 тысячи долларов за унцию, и именно вследствие этой неуверенности дальнейшие перспективы драгметалла неплохи, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.57 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4 доллара, или на 0,21%, до 1900,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дорожает на 0,33%, до 23,62 доллара за унцию.
По словам аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes), которые приводит газета Wall Street Journal, падение американских индексов во вторник оказало давление на котировки золота. Основные индикаторы в США упали, а особенно "отличился" индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, на фоне обвала стоимости акций Tesla.
В то же время в целом аналитики Commerzbank, на которых также ссылается газета, положительно оценивают перспективы цен на драгоценный металл из-за сохраняющегося высокого спроса на надежные активы.
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