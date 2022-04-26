Минфин накануне крупных выплат продал военные облигации на рекордную сумму

Министерство финансов Украины на девятых аукционах по размещению военных облигаций в этот вторник смогло привлечь рекордную сумму в гривне – 12,988 млрд грн накануне выплат в среду около 17 млрд грн по ранее выпущенным облигациям.

Согласно информации на сайте ведомства, впервые были размещены 3-мес. бумаги на 1,95 млрд грн, 6-мес. – на 0,09 млрд грн и 14-мес. – на 10,95 млрд грн.

Ставка размещения самых "коротких" бумаг составила 9,5% против 9% по депозитынм сертификатам Нацбанка "овернайт", а более "длинных" осталась на прежних уровнях: соответственно 10% и 11% годовых.

Суммарное число заявок на всех трех аукционах составило 75 (от 22 до 29 на каждый из них), и все они были удовлетворены.





Итоги аукционов государственных облигаций Номер аукциона 57* 58* 59* Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000225866 Доразмещение UA4000225791 Доразмещение UA4000225809 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, Дата размещения 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022 Дата оплаты за приобретенные облигации 27.04.2022 27.04.2022 27.04.2022 Дата оплаты процентов 22.06.2022 Дата оплаты процентов 21.12.2022 Дата оплаты процентов 21.06.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 55.00 Номинальный уровень доходности. % 9.50 10.00 11.00 Срок обращения (дней) 91 189 420 Дата погашения 27.07.2022 02.11.2022 21.06.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 995 421 000 94 597 000 10 550 074 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 995 421 000 94 597 000 10 550 074 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 995 421 000 3 254 633 000 17 945 144 000 Количество поданных заявок. шт 22 29 24 Количество удовлетворенных заявок. шт 22 29 24 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 10.00 11.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.50 10.00 11.00 Установленная доходность. % 9.50 10.00 11.00 Средневзвешенная доходность. % 9.50 10.00 11.00 Поступление в бюджет 1 949 246 958.06 89 939 989.69 10 948 444 794.24 * - военные облигации Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может покупать Нацбанк, который уже приобрел этих бумаг по отдельной процедуре на 60 млрд грн.

На рыночных аукционах с 1 марта их объем продаж составил 38,07 млрд грн, $93,8 млн и EUR176,5 млн.