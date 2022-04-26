Минфин накануне крупных выплат продал военные облигации на рекордную сумму

Согласно информации на сайте ведомства, впервые были размещены 3-мес. бумаги на 1,95 млрд грн, 6-мес. – на 0,09 млрд грн и 14-мес. – на 10,95 млрд грн.
Ставка размещения самых "коротких" бумаг составила 9,5% против 9% по депозитынм сертификатам Нацбанка "овернайт", а более "длинных" осталась на прежних уровнях: соответственно 10% и 11% годовых.
Суммарное число заявок на всех трех аукционах составило 75 (от 22 до 29 на каждый из них), и все они были удовлетворены.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|57*
|58*
|59*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000225866
|Доразмещение UA4000225791
|Доразмещение UA4000225809
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|26.04.2022
|26.04.2022
|26.04.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|27.04.2022
|27.04.2022
|27.04.2022
|Дата оплаты процентов
|22.06.2022
|Дата оплаты процентов
|21.12.2022
|Дата оплаты процентов
|21.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|55.00
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Срок обращения (дней)
|91
|189
|420
|Дата погашения
|27.07.2022
|02.11.2022
|21.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 995 421 000
|94 597 000
|10 550 074 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 995 421 000
|94 597 000
|10 550 074 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 995 421 000
|3 254 633 000
|17 945 144 000
|Количество поданных заявок. шт
|22
|29
|24
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|22
|29
|24
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Средневзвешенная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.00
|Поступление в бюджет
|1 949 246 958.06
|89 939 989.69
|10 948 444 794.24
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может покупать Нацбанк, который уже приобрел этих бумаг по отдельной процедуре на 60 млрд грн.
На рыночных аукционах с 1 марта их объем продаж составил 38,07 млрд грн, $93,8 млн и EUR176,5 млн.