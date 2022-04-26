Биткойн растет на планах Fidelity разрешить инвесторам пополнять пенсионный план криптовалютой

Цена биткойна повышается на торгах во вторник на фоне планов Fidelity Investments разрешить инвесторам в США пополнять свои счета в рамках пенсионного плана 401(k) криптовалютой.

Котировка биткойна к 15:55 кск поднялась на 0,4%, до $40,291 тыс. В ходе торгов ранее биткойн рос в цене на 1,5%, согласно данным платформы Coindesk.

Решение Fidelity может позволить 23 тыс. компаний США, которые являются клиентами сервиса Fidelity по управлению пенсионными планами, добавить биткойн в список активов для пополнения пенсионных счетов. Сторонники криптовалют считают, что этот шаг играет важную роль в процессе внедрения и распространения цифровых активов, пишет The Wall Street Journal.

Однако пока неясно, насколько работодатели будут готовы добавить эту опцию, особенно после того, как в прошлом месяце министерство труда США выразило сомнения по поводу добавления криптовалюты в пенсионные планы, отмечает издание.

Цена эфира, второй по популярности криптовалюты, снижается на 0,7%, до $2,977 тыс.