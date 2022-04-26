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Нацбанк не будет наказывать ломбарды за отсутствие отчетов на время военного положения
14:57 26.04.2022 |
НБУ установил мораторий на проверки ломбардов и упразднил меры влияния за непредставление отчетности на время военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Так, во время действия военного положения Национальный банк:
* установил мораторий на плановые и внеплановые проверки ломбардов;
* отменил меры воздействия за непредставление отчетности и информации по требованию или запросу регулятора;
* отсрочил исполнение значительного количества положений новых лицензионных требований;
* отсрочил срок приведения деятельности в соответствие требованиям новых регуляторных документов.
По итогам встречи участников рынка и представителей НБУ представитель рынка среди главных проблем отрасли представители рынка назвали:
* мародерство и хищение имущества на временно оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий;
* введение ограничений для снятия наличных денег ломбардами;
* трудности идентификации клиентов, потерявших документы в результате военных действий или вынужденного переезда.
В НБУ напоминают, что во время действия военного положения лучше использовать безналичные расчеты, где это возможно.
Кроме того, не следует изменять установленные ранее подходы к идентификации клиента, поскольку усиливается борьба с финансированием терроризма.
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