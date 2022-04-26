Нацбанк не будет наказывать ломбарды за отсутствие отчетов на время военного положения

НБУ установил мораторий на проверки ломбардов и упразднил меры влияния за непредставление отчетности на время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, во время действия военного положения Национальный банк:

* установил мораторий на плановые и внеплановые проверки ломбардов;

* отменил меры воздействия за непредставление отчетности и информации по требованию или запросу регулятора;

* отсрочил исполнение значительного количества положений новых лицензионных требований;

* отсрочил срок приведения деятельности в соответствие требованиям новых регуляторных документов.

По итогам встречи участников рынка и представителей НБУ представитель рынка среди главных проблем отрасли представители рынка назвали:

* мародерство и хищение имущества на временно оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий;

* введение ограничений для снятия наличных денег ломбардами;

* трудности идентификации клиентов, потерявших документы в результате военных действий или вынужденного переезда.

В НБУ напоминают, что во время действия военного положения лучше использовать безналичные расчеты, где это возможно.

Кроме того, не следует изменять установленные ранее подходы к идентификации клиента, поскольку усиливается борьба с финансированием терроризма.