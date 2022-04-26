Официальная покупка наличной валюты после либерализации выросла всего на 17% - НБУ

Суммарная официальная покупка наличной валюты на минувшей неделе, когда Нацбанк впервые после начала войны разрешил ее на всей территории страны, составила эквивалент $16,9 млн по сравнению с $13,4-15,1 млн в предыдущие три недели, говорится в информации НБУ.

Согласно ей, объемы продажи выросли более значительно – вдвое, до $20,5 млн, однако все равно это на порядок меньше довоенных показателей, когда за неделю официальная покупка и продажа наличной валюты составляла около $400 млн.

Как сообщилось, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1. Позднее регулятор разрешил ее в отделениях, находящихся под угрозой захвата оккупантами, по решению их руководства.

Следующий шаг по либерализации НБУ сделал с 15 апреля, когда предоставил банкам и небанковским финучреждениям право продавать наличную валюту по всей территории страны по курсу не выше "официальный плюс 10%", однако в пределах объема приобретенной валюты. В результате многие банки задекларировали возможность продажи валюты по максимально возможному курсу 32,17-32,18 грн/$1 и одновременно подняли курс покупки поближе к курсу продажи. Однако свободно официально купить наличную валюту, по информации участников рынка, крайне сложно. На "черном" рынке ее курс выше примерно на 2%.

"Немного оживает наличный рынок, одно абсолютное большинство операций совершается вне банковской системы", – так прокомментировал результаты первой полной недели официального наличного рынка после его либерализации аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.

Что касается продаж населением безналичной валюты, то их объемы остаются стабильными: за минувшую неделю они суммарно составили $61,9 млн по сравнению с $61,6-65,9 млн в предыдущие три недели, тогда как объемы покупки за неделю по-прежнему близки к нулю ($2 млн). До войны безналичная покупка в среднем составляла около $190 млн в неделю, продажа – $130 млн.