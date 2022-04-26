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Иена укрепляется 26 апреля на росте интереса к активам в Азии
12:37 26.04.2022 |
Курс доллара опускается к иене во вторник днем, в то время как опасения инвесторов из-за ситуации с коронавирусом в Китае немного ослабли, что повысило спрос на активы в Азии, в том числе в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.11 EET курс доллара к иене уменьшается до 127,77 иены со 128,12 иены с предыдущего закрытия. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,0687 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0711 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 101,91 пункта.
Аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что доллар будет консолидироваться после резкого роста курса в предыдущие дни, который происходил за счет увеличения спроса на активы-"убежища" в свете ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае.
Однако сейчас эти опасения чуть ослабли, так как китайский центробанк пообещал оказать дополнительную поддержку экономике.
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