Доллар 26 апреля слабо снижается к евро и иене после скачка накануне

Курс доллара слабо опускается к основным мировым валютам во вторник после существенного роста днем ранее.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,13% после того, как в понедельник индекс подскочил до максимума за два года. Более широкий индикатор WSJ Dollar Index опускается на 0,15%.

Курс евро к доллару в ходе утренних торгов составляет $1,0727 по сравнению с $1,0714 на закрытие рынка в понедельник, евро укрепляется на 0,12%.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 128,06 иены против 128,14 иены по итогам предыдущих торгов, иена прибавила менее 0,1%.

Фунт стерлингов к доллару дорожает на 0,12% и торгуется на уровне $1,2757, австралийский доллар подскочил на 0,57% до $0,7220.

Аналитики Westpac полагают, что существует высокая вероятность дальнейшего укрепления доллара на фоне рисков, связанных с коронавирусом в Китае, и событий на Украине, поскольку американская валюта для инвесторов выполняет роль защитного актива.

Кроме того, доллар поддерживает "ястребиная" риторика Федеральной резервной системы, отмечают аналитики. Как ожидается, Федрезерв на следующем заседании, которое пройдет 3-4 мая, повысит ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1%.

При этом трейдеры оценивают в 94% вероятность повышения базовой процентной ставки сразу на 75 б.п. в июне, свидетельствуют данные CME Group. Подъема ставки на 75 б.п. не было с ноября 1994 года.