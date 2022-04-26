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Золото дорожает 26 апреля на сохранении высокого спроса
08:51 26.04.2022 |
Стоимость золота во вторник утром растет на сохранении спроса на металл, благодаря чему он снова дороже 1,9 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 8,9 доллара, или на 0,47%, до 1904,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,72%, до 23,84 доллара за унцию.
По словам аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), которого цитирует газета Wall Street Journal, золото может оставаться в высоком спросе как инфляционный хедж и надежный актив из-за продолжающейся ситуации на Украине.
Фрич также отметил, что наблюдающийся рост доходности гособлигаций США не может в полной мере остановить увеличение цен на металл, а только замедлить его.
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