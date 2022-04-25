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Евро 25 апреля слабеет к доллару на общем пессимизме
15:48 25.04.2022 |
Курс евро опускается к доллару в понедельник днем на общем пессимизме на финансовых рынках, заставляющем инвесторов покупать наиболее "надёжную" американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 EET курс евро к доллару снижается до 1,0735 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0794 доллара; курс доллара к иене в то же время также увеличивается - до 128,21 иены со 128,56 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт уже почти на 0,5%, до 101,69 пункта.
Давление на курс евро оказало ухудшение настроений на европейских и в целом мировых рынках. Вслед за падением американских и азиатских фондовых бирж в Европе также наблюдаются большие распродажи. К напряжённому внешнеполитической фону добавляется и ситуация с коронавирусом в Китае, которая чревата раскручивающимся маховиком новых социально-экономических ограничений.
И, как отмечают аналитики, победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона во втором туре выборов главы государства не смогла оказать поддержку евро.
"Сейчас рынкам есть о чем беспокоиться. Это все перевешивает эффект от победы Макрона. Еще Макрон стал лидировать в опросах за несколько дней до выборов, так что результат не стал большим сюрпризом", - сказал агентству Рейтер главный экономист по АТР банка ING Роберт Карнелл.
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