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Банки выдали в марте портфельные госгарантии на 0,9 млрд грн – Минфин
Банки - участники программы по выдаче кредитов МСБ под портфельные гарантии в марте 2022 года выдали 328 таких займа на 0,941 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины в понедельник.
Как указал Минфин на сайте, доля обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в марте составила 0,743 млрд грн.
"По состоянию на 1 апреля 16 банков-кредиторов обслуживают 5,393 тыс. кредита на сумму 10,769 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 4,976 млрд грн. Это около 38% от общего лимита предоставленных гарантий (13,189 млрд грн)", – указало министерство.
По количеству кредитов, которые в настоящее время обслуживаются на портфельной основе, лидирует ПриватБанк – 3,653 тыс. кредитов на общую сумму 2,978 млрд грн, что составляет 64% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк – 1,074 тыс. кредитов на общую сумму 2,831 млрд грн (соответственно – 37% от лимита), далее следуют Укргазбанк – 293 кредита на 1,58 млрд грн (38%) и Укрэксимбанк – 185 кредитов на 1,596 млрд грн (40%).
Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве – в столице выдано 465 кредитов на 1,467 млрд грн, а также в Днепропетровской области (503 займа на 0,784 млрд грн) и во Львовской (343 займа на 0,609 млрд грн), указал Минфин.
По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных портфельными госгарантиями, выдано в сфере оптовой и розничной торговли - 2,14 тыс. займов на 3,5 млрд грн, а также перерабатывающей промышленности - 714 займов на 1,968 млрд грн.
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